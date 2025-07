Mulher é morta a tiros na porta de casa em BH e polícia investiga ligação com tráfico de drogas

Cristiana Rezende dos Santos, de 42 anos, foi assassinada a tiros na noite de sexta-feira (04), em frente à sua residência no bairro Serrano, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime ocorreu por volta das 21h30, quando dois homens em uma motocicleta achamaram pela vítima na porta de casa e efetuaram disparos. Ao todo, sete cápsulas foram encontradas no local. O crime está sendo investigado pela polícia, que encontrou três pinos de cocaína nos bolsos da vítima e meia barra de substância parecida com pasta base em seu quarto. A hipótese da investigação é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas e dívidas.



