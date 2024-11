Mulher é morta com golpes de faca pelo ex-companheiro em sítio de Esmeraldas (MG)

Uma mulher, de 37 anos, foi morta com golpes de faca pelo ex-companheiro, em um sítio em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia, o suspeito se matou após cometer o crime. A mulher trabalhava como doméstica no local onde foi morta pelo homem. Veja a reportagem completa no vídeo acima.