Mulher é presa após agredir médico de posto de saúde por atraso no atendimento em BH

Um médico foi agredido por uma paciente usando uma régua de madeira em um posto de saúde na Vila Pinho, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O ataque teria ocorrido devido a um atraso de 20 minutos na consulta. A Guarda Civil Municipal, que atuava no local, deu voz de prisão à suspeita, que saiu do local algemada. Os atendimentos da unidade foram suspensos e diversos pacientes presentes foram prejudicados. A Prefeitura de BH lamentou o ocorrido e informou que, temporariamente, apenas casos agudos estão sendo atendidos no posto onde a agressão ocorreu.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!