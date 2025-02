Mulher é presa com fuzil, drogas e cartas que indicam guerra entre facções na Grande BH

Uma denúncia anônima resultou na prisão de uma mulher de 31 anos em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, suspeita de esconder um fuzil, maconha e cocaína em sua casa. De acordo com a polícia, a arma seria usada para matar desafetos do namorado da suspeita, que está preso, e as drogas seriam entregues a detentos que pagavam para recebê-las nos presídios. Além do material apreendido, os militares encontraram cartas de presos que indicavam a possibilidade de uma guerra entre facções e continham até instruções para a prática de outros crimes, como sequestro. A mulher, que é companheira de um gerente do tráfico, pretendia trocar o fuzil por R$ 35 mil e um carro, totalizando cerca de R$ 50 mil. Veja a reportagem completa no vídeo acima.