Mulher é presa com fuzil e pistola na mochila em terminal de ônibus de Belo Horizonte

Uma mulher foi presa em flagrante carregando duas armas em uma mochila durante a manhã desta terça-feira (21). Ela foi detida ao desembarcar no terminal de ônibus do Edifício JK, no Centro Belo Horizonte, vinda do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, a mulher trouxe um fuzil, uma pistola e três carregadores e confessou ter buscado as armas na favela da Maré, na zona norte da capital fluminense.