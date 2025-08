Mulher é presa suspeita de tentar atropelar ex e cometer injúria racial contra a sogra em BH

Uma mulher de 35 anos foi presa em flagrante no último domingo (03), suspeita de tentar atropelar o ex-companheiro e de cometer injúria racial contra a mãe dele, no bairro Pindorama, na região Noroeste de Belo Horizonte. A suspeita teria ido até a casa do ex, com quem se relacionou por cerca de cinco anos, para cobrar uma dívida.



Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ela tenta atropelar o homem três vezes com o carro. Durante a confusão, a mãe do ex saiu de casa para proteger o filho e acabou sendo alvo de ofensas racistas. Testemunhas relataram que a suspeita a chamou de "macaca", o que configura crime de injúria racial. A ex-cunhada da suspeita também se envolveu na briga, armada com um pedaço de pau, e as duas trocaram agressões físicas.



