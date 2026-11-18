Uma mulher em situação de rua foi encontrada morta na Rua Recy Souza Paiva, no bairro Itapoã, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Conhecida como Nádia, a vítima vivia na região há muitos anos e era considerada uma pessoa tranquila e querida pelos moradores. A suspeita é de que ela tenha sido morta com um golpe de pedra.



A Polícia Militar isolou a área e realizou buscas para identificar o responsável e esclarecer a motivação do crime. A Polícia Civil fez a perícia no local. Segundo relatos, uma câmera segurança, instalada nas proximidades, não estaria funcionando.



No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!