Mulher em situação de rua é encontrada morta com suspeita de homicídio em BH
Vítima era conhecida por moradores e comerciantes do bairro Itapoã; polícia investiga o crime
Uma mulher em situação de rua foi encontrada morta na Rua Recy Souza Paiva, no bairro Itapoã, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Conhecida como Nádia, a vítima vivia na região há muitos anos e era considerada uma pessoa tranquila e querida pelos moradores. A suspeita é de que ela tenha sido morta com um golpe de pedra.
A Polícia Militar isolou a área e realizou buscas para identificar o responsável e esclarecer a motivação do crime. A Polícia Civil fez a perícia no local. Segundo relatos, uma câmera segurança, instalada nas proximidades, não estaria funcionando.
No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
A Hora da Venenosa: confira a edição desta quarta-feira (18)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos!
Chuva provoca alagamentos e deslizamentos de terra em Sabará, na Grande BH
Córrego transbordou e invadiu casas; moradores tentam recuperar móveis e objetos atingidos pela água
Chuva provoca alagamentos e arrasta caminhonete em Betim, na Grande BH
Motorista ficou ferido após acidente; temporal também interditou vias em Contagem
Raízes que Entrelaçam: ofício reconhecido como profissão carrega tradição, cultura e afeto
Oficinas de tranças promovem empreendedorismo, autonomia financeira e valorização da cultura negra
Mototaxista com múltiplas fraturas espera há uma semana por cirurgia em MG
Homem sofreu acidente durante o trabalho e aguarda transferência para hospital especializado; família relata dores intensas
Onda de furtos de carros assusta moradores e comerciantes em Contagem, na Grande BH
Câmeras flagram ação de suspeitos; moradores relatam seis veículos furtados em três meses na região
Câmeras flagram roubos de celulares e moradores denunciam insegurança no Buritis, em BH
Suspeitos aproveitam distração das vítimas para levar aparelhos em avenida movimentada do bairro
Motorista acusado de sumir com kit churrasco de criança diz que entrega foi feita por engano em BH
Condutor afirma que entregou a encomenda a duas mulheres por engano; carne seria usada na comemoração do aniversário de um menino de 7 anos
MPMG oferece denúncia contra envolvidos no assassinato de Beatriz Vitória
Segundo a denúncia, vítima foi sequestrada, mantida em cárcere privado e enterrada ainda viva em Jaboticatubas
Homem de 57 anos é agredido durante assalto no Centro de BH; três suspeitos são presos
Vítima foi encontrada com corte na cabeça; imagens do Olho Vivo ajudaram a polícia a identificar os envolvidos
Motorista de caminhão é morto durante assalto e ajudante acaba preso com R$ 17 mil em MG
Vítima de 63 anos foi atingida no tórax; suspeitos fugiram de motocicleta após o crime
A Hora da Venenosa: confira a edição desta terça-feira (17)
Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos!
Tentativa de furto de bebê na Santa Casa de BH reabre discussão sobre segurança
Mulher confessou à polícia que pretendia criar o bebê como seu próprio filho após ter perdido uma gestação
Homem faz transmissão ao vivo nas redes sociais ao ser ameaçado com arma na BR-040, na Grande BH
Desentendimento teria começado após uma manobra; situação ocorreu em Ribeirão das Neves