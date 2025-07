Mulher invade escola tradicional em BH e ameaça incendiar instituição

Uma mulher de 34 anos invadiu a Escola Estadual Governador Milton Campos, conhecida como Escola Estadual Central, na região Centro-sul de Belo Horizonte. Ela buscava pela professora de apoio de seu filho, um adolescente de 16 anos diagnosticado com esquizofrenia. A situação escalou quando ela começou a fazer ameaças aos funcionários e estudantes. A mulher estava com um isqueiro e chegou anunciar que incendiaria o local. Uma investigação será conduzida pela Polícia Civil para apurar os motivos do ocorrido.



