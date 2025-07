Mulher matou a mãe para roubar dinheiro após gastar herança do pai em MG, conclui polícia

Uma mulher, de 53 anos, foi indiciada suspeita de matar a mãe, de 78, em Itajubá, a 445 km de Belo Horizonte. Segundo as investigações, Mariana Arlete Santa Bittencourt foi vítima de asfixia por clorofórmio. Ela era viúva do promotor Luiz Irineu Bittencourt. De acordo com a polícia, Patrícia Bittencourt acabou com a herança deixada pelo pai e matou a mãe para ficar com mais dinheiro.



Após o crime, que ocorreu no dia 27 de abril, a filha tentou apagar os rastros colocando fogo no corpo, mas o incêndio carbonizou parcialmente o cadáver. A polícia descobriu que a filha levou R$ 42 mil, um talão de cheques e um carro da casa da mãe.



A acusada viajou para São Paulo e, ao retornar, simulou encontrar a mãe já falecida. A polícia desconfiou da versão e, ao investigar, descobriu pesquisas no celular da suspeita sobre métodos de asfixia e ocultação de corpos. Patrícia está presa enquanto aguarda julgamento.



