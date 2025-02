Mulher morre atropelada por ônibus enquanto tentava embarcar no coletivo, em BH

Uma mulher foi morta enquanto tentava embarcar em um ônibus da linha 901, no bairro Alto Vera Cruz, na região Leste de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (20) A vítima foi atropelada pelo coletivo e apesar de socorrida, não resistiu ao impacto. Moradores do bairro informam que não é a primeira vez que acidentes deste tipo acontecem pela região. O motorista do coletivo foi encaminhado à delegacia e Polícia Civil investiga o caso.