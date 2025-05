Mulher que fugiu de hospital sem pagar por implante de prótese em BH é indiciada por estelionato

No dia 26 de março, uma mulher escapou de um hospital particular em Belo Horizonte após uma cirurgia estética, sem pagar pelos serviços. Ela utilizou falsos pagamentos em Pix, resultando em um prejuízo de R$ 40.300. A Polícia Civil indiciou a paciente e um homem, que a ajudou na fuga, por estelionato. A investigação também destacou postagens nas redes sociais, onde a mulher ridicularizava a situação. A delegada Elisa Moreira aconselha pequenas empresas a verificarem a confirmação de pagamentos para evitar golpes semelhantes.



