Mulher que pulou de prédio para escapar de feminicídio comemora prisão de suspeito em MG

Jhenipher Sabriny de Oliveira, vítima que pulou do segundo andar de um prédio para escapar de uma tentativa de feminicídio em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, comemora prisão de principal suspeito pelo crime. Pablo Henrique Oliveira Rodrigues, de 32 anos, se entregou nesta terça-feira (08) após ficar quase um mês foragido no Paraguai.



Segundo a Polícia Civil, o homem se apresentou na delegacia especializada em atendimento à mulher acompanhado do advogado e de alguns familiares. A defesa do suspeito afirma que será solicitada uma perícia no apartamento de onde a mulher pulou. O pai de Pablo conta que o casal estava em processo de separação e apesar da suspeita de tentativa de feminicídio, a família acredita que o homem é inocente.