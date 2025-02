Mulher tem moto furtada na porta de salão de beleza no bairro Gutierrez, em BH

Uma mulher teve a moto furtada na porta do salão de beleza onde trabalha, na principal rua do Bairro Gutierrez, na região Oeste de Belo Horizonte. Na hora do crime, na manhã desta sexta-feira (14), por volta das 8h30, ela estava atendendo uma cliente e presenciou toda a ação. O criminoso aproveitou o momento de distração e levou o veículo, causando grande transtorno à vítima. Veja a reportagem completa no vídeo acima.