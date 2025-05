Mulher trans é encontrada morta dentro de quarto de hotel no Centro de BH

Uma mulher trans, de 38 anos, foi encontrada morta no quarto de um hotel no Centro de Belo Horizonte na noite desta sexta-feira (23). Quem descobriu o corpo foi o namorado da vítima. O homem contou aos policiais que ele e a companheira passaram a madrugada anterior bebendo e consumindo drogas. Pela manhã, ele teria saído para trabalhar e quando voltou, a mulher estava deitada na cama, sem vida. Os peritos estiveram no local e não identificaram ferimentos ou indícios de crime no corpo da vítima. A causa da morte ainda não foi desvendada e o caso segue sendo investigado.



