Mulher vê moto financiada ser furtada em frente ao trabalho em BH

Uma mulher teve a moto furtada na porta do trabalho, na avenida Afonso Vaz de Mello, no Barreiro, em Belo Horizonte. A vítima viu toda a ação: dois homens chegaram em outra moto, levaram o veículo em poucos segundos e fugiram. A motocicleta, comprada há menos de três meses e avaliada em R$ 23 mil, não tinha seguro.



De janeiro a maio deste ano, BH registrou 2.192 furtos de motos, quase 20% a mais que no mesmo período de 2024. A moto usada pelos criminosos também era furtada. Agora, a vítima segue pagando o financiamento sem ter o veículo.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!