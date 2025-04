Musculação ajuda a prevenir doenças e traz qualidade de vida para idosos

Uma pesquisa revela que a musculação melhora a qualidade de vida dos idosos, fortalecendo o corpo e o cérebro. Em uma academia localizada no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte, 30% dos frequentadores têm mais de 60 anos. Daniel e Shirley são exemplos de alunos assíduos. Eles destacam como a prática regular melhora disposição e mobilidade. Geriatras recomendam esses exercícios para prevenir quedas e fortalecer a Saúde mental, como mostram resultados de um estudo da Unicamp, que indica redução do risco de demência. Além dos benefícios físicos, os frequentadores destacam a importância da socialização e do convívio proporcionado pela academia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!