Músico tem guitarra furtada de caminhonete em bairro nobre de BH

Um músico teve a guitarra furtada em plena luz do dia, no bairro de Lourdes, na região Centro-sul de Belo Horizonte. O local é conhecido como uma área nobre da capital mineira. A vítima havia deixado o instrumento dentro da caminhonete enquanto se apresentava em um clube. Imagens de câmeras de segurança mostram o ladrão rasgando a capota do veículo e saindo com a guitarra nas costas. O modelo, avaliado em R$ 4.000, tem grande valor sentimental para o artista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!