"Nada vai apagar o sofrimento", declara mãe de médico agredido na saída de boate em BH

Andrea Figueiredo, mãe do médico Henrique Figueiredo Papini, que foi atacado na saída de uma boate no bairro Olhos D’Água, na região Oeste de Belo Horizonte, em 2016, comentou a condenação do engenheiro Rafael Bicalho. "A família está muito tranquila que houve a justiça e ele vai pagar pelo crime que ele cometeu", comentou. O engenheiro foi considerado culpado e cumprirá uma pena de cinco anos e cinco meses de prisão em regime semiaberto, sem direito a recorrer em liberdade. O julgamento foi finalizado na madrugada desta sexta-feira (28) pelo juiz Luiz Felipe Sampaio Aranha.



Andrea comentou que a família está aliviada com o julgamento. "Nada vai apagar o sofrimento, mas só de ter acontecido o julgamento já foi uma vitória", explicou. Apesar das sequelas, Papini segue em tratamento e atendendo como médico anestesista. "Ele é muito determinado, muito guerreiro", contou Andrea.



