“Nasci de novo”, conta motorista após cair de viaduto e ver o próprio carro arrastado por trem

Recuperado do acidente, o motorista do carro arrastado por um trem contou detalhes do acidente que aconteceu em Nova Era, a 137 km de Belo Horizonte, nesta segunda-feira (17). Isaque Oliveira viajava de Governador Valadares para a capital mineira quando perdeu o controle do veículo, caiu de um viaduto e ficou sobre uma linha férrea. Ele foi retirado antes da locomotiva atingir o carro.



“Nasci de novo. Essa nova data pra mim foi mais que especial. Minha família estava ansiosa pela minha volta. Infelizmente não cheguei da forma como queria, mas cheguei vivo, ileso, isso é o mais importante”, contou Isaque.



O motorista contou que foi retirado do veículo por dois homens que presenciaram o acidente. “Quero agradecer os dois heróis que estavam próximos ao acidente e que fizeram de tudo para me ajudar. Eles conseguiram me dar um apoio e me tirar do carro”, detalhou.



Isaque trabalha como barbeiro e estava de férias em Governador Valadares. Ele havia saído da cidade por volta das cinco da manhã. Três horas depois sofreu o acidente. Ele estava sozinho no veículo.