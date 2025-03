“Nenhuma das vítimas possui relação com os autores”, diz delegado sobre tiroteio em Rio Pomba (MG)

Bruno Salles, delegado responsável pelo inquérito que apura tiroteio durante Carnaval em Rio Pomba, no interior de Minas, comenta investigações sobre possíveis motivações do crime. Segundo o delegado, as suspeitas apontam que o tiroteio foi motivado por uma rivalidade entre os detidos. Durante o episódio, duas pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas.



Dois suspeitos foram presos em flagrante. Um dos criminosos, Jalie Fernando Araújo Faria, foi identificado e estava cumprindo pena em liberdade. Ainda segundo o delegado, as vítimas são todas inocentes. “Nenhuma das vítimas possui relação com os autores”, comenta Salles.