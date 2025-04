No Dia de Tiradentes, 171 Medalhas da Inconfidência são entregues em cerimônia tradicional

Autoridades e representantes de vários setores se reuniram em Ouro Preto, a 96 km de Belo Horizonte, para a cerimônia da Medalha da Inconfidência, nesta segunda-feira (21). O evento começou com uma cerimônia militar e o achamento da bandeira. Flores foram colocadas no monumento de Tiradentes. Neste ano, 171 pessoas receberam honrarias: 40 com a grande medalha, 58 com a medalha de honra, 72 com a medalha da inconfidência. O grande colar, a maior honraria, foi concedido ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.



