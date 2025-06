No dia mundial do doador de sangue, caravanas incentivam a prática em Belo Horizonte

No dia 14 de junho, caravanas de todo o estado de Minas Gerais chegaram a Belo Horizonte para o Dia Mundial do Doador de Sangue. A Fundação Hemominas, que recebe 90% do sangue doado no estado, enfrenta estoques críticos para os tipos O e A+, enquanto os tipos negativos estão em alerta. Atualmente, o Brasil conta com cerca de 3,1 milhões de doadores, número considerado baixo para atender à demanda diária. Para doar, é preciso ter entre 16 e 60 anos, estar saudável e comparecer a um hemocentro.



