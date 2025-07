No dia nacional da pizza, versão mineira do prato conquista paladares no Centro de BH

Nesta quinta-feira (10) é celebrado o Dia Nacional da Pizza e para comemorar a data a equipe da RECORD MINAS foi às ruas do Centro de Belo Horizonte para apresentar uma versão mineira do prato típico italiano. A releitura tem massa feita de pão de queijo e conta com recheios como queijo canastra e linguiça defumada. A receita, criada por uma fábrica de Congonhas, na região Central de Minas, homenageia o estado com o nome “Bandeira das Gerais” e já é sucesso entre moradores e turistas.



