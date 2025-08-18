Nova bacia de contenção é inaugurada e promete reduzir enchentes em Contagem e BH

Foi inaugurada nesta segunda-feira (18), em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte, a bacia de contenção B3, com capacidade para reter mais de 102 milhões de litros de água da chuva. A estrutura deve ajudar a reduzir as enchentes que afetam o ribeirão Arrudas e seus afluentes. O governador Romeu Zema (Novo), acompanhado do vice Mateus Simões (Novo) e da prefeita da cidade Marília Campos (PT), visitou o local. Segundo o governo, a obra faz parte de um conjunto de investimentos de R$ 114 milhões, sendo R$ 107 milhões do Estado e R$ 7 milhões da prefeitura. Só a B3 custou R$ 28 milhões. Os recursos são provenientes do acordo de reparação firmado com a Vale após o rompimento da barragem de Brumadinho, em 2019. A obra integra um sistema de cinco bacias em Belo Horizonte e Contagem, com previsão de conclusão em 2026.



