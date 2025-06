Nova regulamentação permite transporte de cães e gatos em ônibus intermunicipais em MG

Vai viajar de ônibus por Minas Gerais? A partir desta quarta (26), donos de cães e gatos poderão levar seus pets em viagens intermunicipais no estado. Para embarcar, o animal deve estar limpo, acomodado em caixa de transporte apropriada e com atestado veterinário emitido até 30 dias antes da viagem. O animal também precisa adquirir uma passagem paga e deverá ocupar um assento ao lado do tutor. Não será permitido que o pet circule pelo corredor. A norma padroniza as exigências, já que até então cada empresa adotava critérios próprios. Animais silvestres ou de grande porte continuam proibidos. Cães-guia seguem sob regulamentação específica e não entram nessa nova regra.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!