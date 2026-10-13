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Novas imagens podem ajudar nas investigações do desaparecimento de Beatriz Vitória

Câmeras de segurança flagraram carro onde a jovem teria entrado antes de sumir; polícia investiga

Balanço Geral MG|Do R7

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Vídeos de câmeras de segurança podem ajudar a esclarecer o trajeto de Beatriz Vitória antes de desaparecer, em Jaboticatubas, na Grande BH. A jovem sumiu na última sexta-feira (9) e desde então familiares e a polícia tem feito buscas para localizá-la. Novas imagens, conseguidas com exclusividade pela Record Minas, mostram o carro que pode ter levado Beatriz. No vídeo é possível ver o veículo de cor prata subindo pela rua em direção ao bar, e minutos depois descendo na mesma rua.

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