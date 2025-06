Novas placas e radares de velocidade são instalados na Via Expressa de BH

A partir desta terça-feira (16), o limite de velocidade na Via Expressa em Belo Horizonte será reduzido para 60 km/h, afetando as pistas centrais entre os bairros Coração Eucarístico e Califórnia, na região Noroeste da capital mineira, até o limite com Contagem, na região metropolitana. A mudança visa aumentar a segurança no trânsito, após a inauguração da Arena MRV e o crescimento da população local. Apesar da polêmica sobre o impacto no fluxo de veículos, novas placas já foram instaladas e radares ajustados para o novo limite.



