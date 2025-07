Novo Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica prevê participação de 42 mil alunos

O prazo para as inscrições do ENAMED (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) termina nesta sexta-feira (18). O exame será realizado em 200 cidades pelo Brasil e cerca de 42 mil alunos devem participar. A prova está marcada para o dia 19 de outubro e é obrigatória para a emissão do diploma em medicina. O exame avalia o conhecimento dos estudantes e também serve como processo seletivo para a residência médica. Segundo o Ministério da Educação, a prova foca no SUS (Sistema Único de Saúde) e na formação médica.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!