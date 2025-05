Novos terminais de autoatendimento são inaugurados no metrô de Belo Horizonte

Os novos terminais de autoatendimento no metrô de Belo Horizonte foram implementados nesta terça-feira (06), permitindo que passageiros adquiram bilhetes diretamente nas catracas ou nos terminais automáticos. As passagens custam R$ 5,50, com a possibilidade de comprar até quatro por vez. Utilizando dinheiro, PIX, débito ou crédito, o pagamento é realizado de forma prática e rápida. A concessionária Metrô BH garantiu que as bilheteiras tradicionais continuarão ativas para a integração com os ônibus e não haverá demissões. Os funcionários estão disponíveis para orientar os passageiros sobre o uso dos novos terminais. Usuários expressaram satisfação com a inovação, destacando a agilidade e praticidade no acesso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!