Número de mortes nas rodovias federais que cortam Minas aumentou 9%

Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, 794 pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais, que cortam Minas, em 2024. O número representa um aumento de 9% se comparado ao ano anterior, quando foram registradas 726 mortes. No painel de acidentes, do observatório de Segurança Pública de Minas Gerais, em 2024, foram confirmadas 2.120 mortes em todo estado em acidentes de trânsito, seja em rodovias estaduais, federais ou dentro das cidades. Crescimento pode ter sido influenciado por fatores que vão desde o uso do celular ao volante até as condições das estradas.