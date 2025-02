"O sentimento é de revolta", declara emocionada mãe de adolescente morta na Grande BH

"O sentimento é de revolta", declarou Marcia da Silva, mãe de Stefany Vitória, adolescente de 13 anos encontrada morta após desaparecer em Ribeirão das Neves, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo da menina foi encontrado nesta terça-feira (11).



Marcia conta estar profundamente abalada e indignada. Stefany foi encontrada morta em uma área de mata em Esmeraldas, na Grande BH. A mãe não suspeitava que o autor do crime fosse João das Graças, conhecido como João Pastor, uma pessoa de confiança da família.



“Minha revolta maior é com a pessoa que cometeu o crime. Ele era uma pessoa respeitada pela comunidade aqui no bairro. Jamais imaginei que fosse ele. Era alguém que participava da minha casa, tinha a minha confiança e também a dela”, relatou Marcia, emocionada.



Segundo a mãe, Stefany era uma menina tranquila, que sempre avisava quando chegava ao destino e preferia ficar em casa. No dia de seu desaparecimento, ela saiu para buscar uma amiga, e sua mãe ainda perguntou: “Stefany, você vai voltar?”. A jovem respondeu que, se não voltasse, a mãe deveria ir à igreja e pegá-la depois do culto. "Mas quando eu voltei na casa da amiga, ela não tinha chegado", lamenta a mãe.



“Infelizmente, no meio do caminho, apareceu esse monstro", desabafa Marcia. Ela também fez um apelo para que a família do suspeito não fosse atacada, pois, segundo ela, os familiares não têm culpa do crime. "Eu peço que as pessoas que conhecem a família deste homem não façam nada com eles, pois eles não têm culpa", pediu a mãe de Stefany.



Marcia também criticou a postura inicial da Polícia Militar, que ao ser acionada sobre o desaparecimento de Stefany, tratou o caso como comum no comportamento de um jovem, sugerindo que ela poderia estar em casa de amigas ou em uma festa. "Se tivessem agido na hora certa, talvez ela ainda estivesse viva", lamenta a mãe. Porém, ela fez questão de destacar o apoio recebido pela Polícia Civil, que, segundo ela, acolheu o caso de forma mais eficiente e ofereceu suporte em todos os momentos.



A PM (Polícia Militar) informou que recebeu chamado, via 190, do desaparecimento da adolescente. A corporação declarou também que, durante conversa com a mãe da menina, ela alegou que faria contato com uma amiga de sua filha e, caso não a localizasse, realizaria novo chamado. A polícia informa, ainda, que as guarnições mantiveram-se atentas e na coleta de informações sobre o desaparecimento da adolescente.



Em relação a denúncias de importunação sexual contra João das Graças, a mãe de Stefany afirma não ter conhecimento sobre o assunto.



A mãe de Stefany espera que sua dor e a tragédia que sua família enfrenta sirvam de alerta para outras mães. “Eu esperava isso de qualquer pessoa, menos dele", conclui.



Encontro do corpo e prisão do suspeito

O corpo de Stefany Vitória foi encontrado com sinais de violência em uma área de mata em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito do crime, João das Graças, foi preso pela Polícia Civil em Contagem e confessou o assassinato. Ele levou os policiais até o local onde deixou o corpo da jovem.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.