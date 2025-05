Objetos luminosos são flagrados no céu de diversas cidades mineiras e assustam moradores

Moradores de diversas cidades em Minas Gerais registraram a presença de objetos luminosos no céu, gerando especulações sobre a origem deles nas redes sociais. A Associação Espacial Brasileira indicou que as imagens podem estar relacionadas ao Falcon 9 da SpaceX. O astrofísico Wagner Fonrad, do Laboratório Nacional de Astrofísica, esclareceu que esses fenômenos correspondem a lixo espacial, que geralmente se desintegra na entrada na atmosfera, representando risco mínimo à população. Confira os registros e a explicação completa sobre o evento que atraiu olhares em Minas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!