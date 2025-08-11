Obra e restaurante são alvos de queixas por barulho fora de horário comercial em BH

No bairro São Pedro, na região Centro-sul de Belo Horizonte, moradores vêm enfrentando barulho constante devido a uma obra de um prédio de 18 andares e a um restaurante próximo. O síndico do edifício em frente relata que a perturbação começa de madrugada, com caminhões descarregando materiais. Além disso, o restaurante é alvo de queixas por ruído após o horário permitido. Segundo a prefeitura, a obra está regular, mas a empresa foi notificada por sujeira e ausência de tapumes. Enquanto isso, as reclamações sobre o restaurante ainda aguardam resposta efetiva.



