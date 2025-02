Obra inacabada da Copasa traz transtornos aos moradores do bairro Madri, em BH

Uma obra inacabada da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) provoca transtornos aos moradores do bairro Madri, na região Norte de Belo Horizonte. A Companhia teria ido ao local para reparar um problema na rede de água, que foi solucionado. Mas, após as intervenções, o buraco não foi tampado e segue impedindo o trânsito no local há cerca de quatro meses.