Obra inacabada da prefeitura causa transtornos para moradores em rua de Sabará (MG)

Moradores do bairro Campo Santo, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão preocupados com a abertura de uma cratera na Rua Américo Ferreira Passos. O buraco, que teria sido aberto há quatro meses para reparos na rede fluvial, continua sem solução e tem gerado temor na população de que cresça ainda mais.



A rua, que serve de ligação entre a Avenida Raimundo Ribeiro e bairros vizinhos, possui um movimento intenso, o que tem agravado os problemas de tráfego. Os veículos estão sendo obrigados a trafegar por apenas uma faixa da via, o que causa congestionamentos e aumenta os riscos de acidentes.



Em nota, a Prefeitura de Sabará informou que a obra foi realizada por uma empresa contratada na gestão anterior e que já notificou os responsáveis para que os reparos sejam feitos o mais rápido possível.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.