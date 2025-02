Obra mal acabada coloca em risco segurança de motoristas e pedestres no bairro Sion, em BH

Uma obra mal acabada coloca em risco a segurança de motoristas e pedestres no bairro Sion, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Os motoristas que descem a avenida Nossa Senhora do Carmo e entram na rua Panamá encontram dificuldades ao fazer a conversão. Foram colocados sacos de areia com uma camada de asfalto, uma espécie “meio fio” improvisado. Os degraus para os pedestres que acessam a rua e a passarela também foram feitos dessa maneira.