Obras no Ribeirão Pampulha e Córrego da Onça alteram o trânsito perto da Estação São Gabriel, na região nordeste de Belo Horizonte. A previsão é que as mudanças do trânsito sejam válidas por um período de seis meses. Foram instalados três novos semáforos e 23 linhas de ônibus tiveram os pontos de embarque e desembarque alterados.