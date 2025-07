Obras do metrô BH trazem novas mudanças nos horários e itinerários das viagens

A partir desta segunda-feira (07), o metrô de Belo Horizonte terá mudanças nos intervalos das viagens e no itinerário devido a obras de modernização. De segunda a sexta-feira, após as 20h00, os intervalos aumentam para 23 minutos. No próximo final de semana, dias 12 e 13 de julho, o tempo entre as viagens será de 24 minutos. Os trens trafegarão pela via central na estação Minas Shopping e em via única na São Gabriel. As obras, que fazem parte da revitalização da linha 01 prevista até 2027, visam mais segurança e eficiência.



