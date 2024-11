Obras na Praça Rio Branco alteram o trânsito do MOVE no Centro de Belo Horizonte

Intervenções e o desvio gerados por obras na Praça Rio Branco vão alterar os itinerários das linhas do MOVE que trafegam no trecho. Segundo a BHTrans, não haverá impacto para o usuário do transporte coletivo, pois não teremos mudanças no embarque e desembarque nas estações. Serão feitas escavações para instalação de tubulações de energia elétrica, rede hidráulica e sinalização semafórica.