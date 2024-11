Ocorrência na casa de policial civil em BH termina com disparo de arma de fogo

A ocorrência que mobilizou forças de segurança na casa de um policial civil na tarde desta terça-feira (15) terminou com disparo de arma de fogo. O jornalismo da RECORD Minas acompanhou o momento em que barulho foi ouvido do lado de fora do imóvel. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) deixou o local. Ainda não se sabe se alguém foi atingido. As informações iniciais indicam que o policial ateou fogo na própria casa. Ele estaria em surto. Segundo testemunhas, o homem não aceitava o fim do relacionamento.