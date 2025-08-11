Oficina mecânica sofre quinto arrombamento e prejuízo é de R$15 mil em Belo Horizonte

O dono de uma oficina mecânica no bairro Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte, registrou um prejuízo de R$15 mil após uma invasão e furto de ferramentas em seu estabelecimento. Segundo o homem, esta foi a quinta invasão nos últimos sete anos. Os ladrões entraram pelo telhado e levaram diversas ferramentas. O proprietário conta que já havia reforçado a segurança do local com concertina e fechaduras, mas nada adiantou. Ele registrou um boletim de ocorrência sobre o crime e suspeita que os dois últimos arrombamentos possam ter sido realizados pela mesma pessoa.



