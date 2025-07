Onda de assaltos assusta moradores de Contagem, na Grande BH

Moradores do bairro Chácaras Novo Horizonte, em Contagem, na Grande BH, estão assustados com a onda de assaltos e furtos na região. A maior parte dos crimes acontece aos fins de semana, quando o movimento de pessoas aumenta por causa de sítios e clubes da área. As ações dos criminosos têm sido registradas em plena luz do dia. Câmeras de segurança mostram bandidos em motocicletas escolhendo alvos e furtando veículos estacionados na rua, mesmo com a presença de outras pessoas no local.



