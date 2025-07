Ônibus bate em poste e deixa moradores do bairro Dom Bosco sem energia elétrica em BH

Parte do bairro Dom Bosco, na região Noroeste de Belo Horizonte, ficou sem energia elétrica na manhã desta segunda-feira (14), depois que um ônibus bateu em um poste na avenida Abílio Machado, sentido Centro. Segundo a PM, o motorista pode ter se distraído ao cobrar a passagem de um passageiro. O poste, carregado de fios, caiu sobre o coletivo. Apesar do susto, ninguém se feriu.



