Operação Cerberus mira organização criminosa ligada ao Comando Vermelho em BH

A Polícia Civil deflagrou a operação Cerberus contra uma organização criminosa em Belo Horizonte, focando em tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro. Os 120 policiais civis realizaram buscas em 17 endereços e prenderam 12 pessoas. As investigações, que duraram sete meses, apontam para o Comando Vermelho tentando assumir pontos de venda no bairro Taquaril. Na operação, foram apreendidos rádio comunicadores, armas, e drogas embaladas com a sigla da facção.



