Operação contra criminalidade violenta mobiliza 500 policiais em Belo Horizonte

Cerca de 500 agentes da Polícia Militar participaram da operação Centauro na região Leste de Belo Horizonte. A ação ocorreu nos bairros Granja de Freitas e Alto Vera Cruz. Policiais realizaram incursões em áreas mapeadas devido à atividade criminosa e recuperaram uma moto com queixa de roubo. A operação também serve como treinamento para militares em formação na Academia da PM.



