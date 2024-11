Operação da PM contra a violência à criança e ao adolescente fiscaliza bares em Contagem (MG)

Uma operação em combate a violência à criança e ao adolescente fiscaliza bares na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os bares investigados haviam sido alvo de denúncias de ponto de encontro de menores. A operação contou com a ação conjunta entre comissários do juizado da infância e juventude e policiais militares do 18º Batalhão.