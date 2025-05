Operação da PM mira venda de produtos falsificados em shopping de BH

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) deflagrou, na sexta-feira (30), uma operação de combate à falsificação de produtos no Shopping Oiapoque, localizado no centro de Belo Horizonte. Conforme a corporação, a ação visa coibir a comercialização de itens que desrespeitam os direitos de propriedade intelectual. A operação mobilizou sete viaturas e 21 militares do Tático Móvel, além de 18 policiais do serviço de Inteligência.



De acordo com o tenente Jonathas Costa, foram expedidos sete mandados de busca e apreensão endereçados a boxes do centro de compras. Cinco mandados foram executados, restando dois.



Entre os materiais apreendidos estão bolsas, carteiras, lenços, cintos, chapéus, calçados, relógios e acessórios com indícios de falsificação de marcas de luxo. Todos os produtos foram entregues à disposição da Justiça.



