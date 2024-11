Operação da PM prende traficante e desarticula ponto de drogas em BH

Um homem foi preso em uma casa utilizada como ponto de distribuição de drogas no bairro São José, na região nordeste de Belo Horizonte. Os militares estavam à procura de outro suspeito com mandado de prisão em aberto quando receberam a denúncia sobre o imóvel. Ao todo, a polícia apreendeu 3.600 pinos de cocaína prontos para venda. Veja a matéria completa no vídeo acima.