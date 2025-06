Operação da Polícia Civil prende líderes de facções criminosas em Belo Horizonte

A Polícia Civil realizou a operação Leviatã no aglomerado da Serra e outras áreas de Belo Horizonte visando desmantelar facções criminosas e combater o tráfico de drogas na capital mineira. Com o apoio de helicópteros e cães-farejadores, a ação cumpriu 23 mandados de busca e apreensão e prendeu dois indivíduos, incluindo um líder com significativo poder decisório na organização. A operação envolveu 100 policiais do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico e bloqueou R$ 50 milhões das contas dos investigados. O delegado destacou que, apesar das tentativas de facções externas de se estabelecerem em Minas, a presença constante da Polícia Civil impede seu sucesso.



