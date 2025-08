Operação das polícias de Minas Gerais e DF apreende mais de 3.700 frascos de cetamina

As Polícias Civis de Minas Gerais e do Distrito Federal apreenderam mais de 3.700 frascos de cetamina durante uma operação, nesta quarta-feira (06). O objetivo foi desarticular um grupo criminoso envolvido no tráfico dessa substância. O anestésico é usado principalmente na veterinária.



Os trabalhos começaram em Brasília, mas também foram cumpridos mandados em Belo Horizonte, Betim, Perdões e Valparaíso de Goiás. Além dos frascos, computadores e celulares foram apreendidos para perícia.



O produto está incluído no Anexo C1, da Portaria nº 344 da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), tratando-se de substância sujeita a controle especial.



Segundo as instituições, a cetamina é comercializada principalmente para os públicos de alto padrão. O caso continua em investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!